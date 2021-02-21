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СМИ: корабли КНР вновь вошли в зону у спорных с Японией островов 

ТАСС и ещё 1 10 минут назад
Корабли КНР вновь вошли в зону у спорных с Японией островов
Фото: ТАСС
Два патрульных корабля морской полиции КНР в воскресенье вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщил телеканал NHK.
По его данным, корабли также начали приближаться к японским рыболовецким судам, находящимся в этом районе. Между тем Управление безопасности на море Японии направило китайским кораблям предупреждение с требованием покинуть эту зону.
Согласно информации NHK, корабли КНР с начала текущего года девять раз входили в зону у спорных островов, последний раз это произошло 20 февраля.
Японская сторона связывает рост активности китайских кораблей у Сенкаку с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета.
Территориальный спор вокруг необитаемого архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. Затем в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.
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В мире , Конфликты , Китай , Токио , Япония
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