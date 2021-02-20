Медведев обвинил Киев в агрессии и двойных стандартах 

«Уму непостижимо, что такое возможно сегодня, в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвется вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов. Украинские власти, несомненно, обогатили свое портфолио прилежного кандидата, который на самом деле давно погряз в агрессии и двойных стандартах», — подчеркнул он.