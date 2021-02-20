Медведев обвинил Киев в агрессии и двойных стандартах 

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал санкции украинских властей против лидера «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука агрессией, двойными стандартами и попыткой отвлечь внимания от бесконечных провалов. Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте партии.
«Рамблер» писал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Им запрещено распоряжаться и отчуждать собственное имущество. Ограничения связаны с расследованием СБУ о финансировании терроризма.
Ранее санкции также были введены в отношении депутата Рады Тараса Козака. На Украине были отключены принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Дмитрий Медведев осудил официальный Киев за ввод ограничений против собственных граждан, «без всякого следствия и суда».
«Уму непостижимо, что такое возможно сегодня, в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвется вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов. Украинские власти, несомненно, обогатили свое портфолио прилежного кандидата, который на самом деле давно погряз в агрессии и двойных стандартах», — подчеркнул он.
Он также подчеркнул, что подобные методы вряд ли помогут президенту Украины завоевать доверие граждан страны, вернуть высокие рейтинги и отвлечь внимание от «бесконечных провалов».
«И в конечном счете — окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан», — заключил Дмитрий Медведев.