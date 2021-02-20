В России спрогнозировали снижение цен на отдых в Турции 

Как сообщал «Рамблер», ранее турецкие власти заявили, что по итогам 2020 года страну посетили около 2,13 миллиона россиян. Граждане РФ в результате стали самыми частыми гостями на турецких курортах по сравнению с представителями других стран.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой анонсировал начало туристического сезона в апреле, чтобы дать возможность россиянам отдохнуть на побережье Средиземного моря на майских праздниках.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, предстоящий туристический сезон «будет сложным» и цены на путевки в Турцию будут корректироваться.

«Турция уже не монополия. Это заставит умерить аппетиты. А там, где не уйдут от искушения, будет снижаться востребованность. Россияне не за любую цену. Сейчас низкий платежеспособный спрос, а за эти цены можно и в России отдохнуть», — пояснил он.

Базыкин напомнил, что сохраняются риски из-за пандемии коронавируса, а конкуренцию турецким курортам в предстоящем сезоне могут составить Кипр, Греция и Тунис.