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В России спрогнозировали снижение цен на отдых в Турции 

Алиса Селезнёва 48 минут назад
В России спрогнозировали снижение цен на отдых в Турции
Фото: РИА Новости
Снижение платежеспособности россиян, риски, связанные с коронавирусом, а также открытие новых направлений повлияют на цены на отдых в Турции. Об этом URA.RU заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Как сообщал «Рамблер», ранее турецкие власти заявили, что по итогам 2020 года страну посетили около 2,13 миллиона россиян. Граждане РФ в результате стали самыми частыми гостями на турецких курортах по сравнению с представителями других стран.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой анонсировал начало туристического сезона в апреле, чтобы дать возможность россиянам отдохнуть на побережье Средиземного моря на майских праздниках.
По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, предстоящий туристический сезон «будет сложным» и цены на путевки в Турцию будут корректироваться.

«Турция уже не монополия. Это заставит умерить аппетиты. А там, где не уйдут от искушения, будет снижаться востребованность. Россияне не за любую цену. Сейчас низкий платежеспособный спрос, а за эти цены можно и в России отдохнуть», — пояснил он.

Базыкин напомнил, что сохраняются риски из-за пандемии коронавируса, а конкуренцию турецким курортам в предстоящем сезоне могут составить Кипр, Греция и Тунис.
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В мире , Юрий Барзыкин , Российский союз туриндустрии
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