Зеленский собрал совещание для обсуждения возврата Крыма

«Этот процесс будет включать создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма, реинтеграцию детей и молодежи, наработку механизмов решения жилищных проблем, обеспечение информационного суверенитета, доступ к административным услугам жителей временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.