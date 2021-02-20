Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Офисе Зеленского рассказали, как будут возвращать Донбасс и Крым 

Свободная пресса 30 минут назад
Зеленский собрал совещание для обсуждения возврата Крыма
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля обсудил на совещании «стратегию реинтеграции временно оккупированных территорий и развития мощной системы национальной безопасности и обороны», в которой описаны шаги для возврата под киевский контроль Крыма и Донбасса.

«Этот процесс будет включать создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма, реинтеграцию детей и молодежи, наработку механизмов решения жилищных проблем, обеспечение информационного суверенитета, доступ к административным услугам жителей временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях заявил, что страна не потеряла бы Крым и часть территорий в Донбассе, если бы не произошел государственный переворот, и у власти оставался Виктор Янукович.
В Раде усомнились в половой принадлежности Зеленского
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Свободная пресса: последние новости
Макрон предлагает возобновить диалог с Россией Макрон предлагает возобновить диалог с Россией Зеленский потребовал расследовать смерть трёх солдат на контролируемой ВСУ территории Зеленский потребовал расследовать смерть трёх солдат на контролируемой ВСУ территории В Киеве мечтают, чтобы Крым засох В Киеве мечтают, чтобы Крым засох
Комментарии 296
В мире , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , Николай Азаров , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Киллер-пиротехник» арестован за «обстрел» авто чиновницы
00:55
«Киллер-пиротехник» арестован за «обстрел» авто чиновницы
Происшествия
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Разгромивший алкогольный магазин в Ростове кот попал на видео
00:39
Разгромивший алкогольный магазин в Ростове кот попал на видео
Происшествия
Фура протаранила машину с полицейскими
00:47
Фура протаранила машину с полицейскими
Происшествия
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Водитель авто выжил после рухнувшего на него самолета
00:19
Водитель авто выжил после рухнувшего на него самолета
Происшествия В мире
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение