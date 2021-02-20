Зеленский собрал совещание для обсуждения возврата Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля обсудил на совещании «стратегию реинтеграции временно оккупированных территорий и развития мощной системы национальной безопасности и обороны», в которой описаны шаги для возврата под киевский контроль Крыма и Донбасса.
«Этот процесс будет включать создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма, реинтеграцию детей и молодежи, наработку механизмов решения жилищных проблем, обеспечение информационного суверенитета, доступ к административным услугам жителей временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях заявил, что страна не потеряла бы Крым и часть территорий в Донбассе, если бы не произошел государственный переворот, и у власти оставался Виктор Янукович.