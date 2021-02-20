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Москва

«Это мужчина?!»: депутат Рады оскорбил Зеленского 

Артём Кульша 39 минут назад
В Раде усомнились в половой принадлежности Зеленского
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский — не мужчина. Об этом, как сообщает «Свободная пресса», заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Им запрещено распоряжаться и отчуждать собственное имущество.
Кузьмин, депутат от ОПЗЖ, высказал мнение, что Зеленский нарушил до сих пор свято соблюдавшийся на Украине неписаный закон политических баталий — не преследовать жен и детей своих оппонентов.

«Он напал на жен Медведчука и (депутата Тараса. — Прим. ред.) Козака! Зачем он это сделал?! Чтобы причинить побольше боли их мужьям? Чтобы вызвать конфликты и раздоры в их семьях? Чтобы публично унизить женщин, никогда и ничего общего с терроризмом не имеющих? Для того чтобы натравить на них радикалов? И это президент страны?! Это мужчина?!» — заявил он.

Парламентарий высказал мнение, что Зеленский такой же мужчина, как его политическая сила «Слуга народа» — партия. Также он считает, что Украиной руководят неадекватные психически нездоровые люди, представляющие повышенную опасность для общества.
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Комментарии 7
В мире , Ренат Кузьмин , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Оксана Марченко , Верховная Рада
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