В Раде усомнились в половой принадлежности Зеленского

Вчера, как сообщал «Рамблер», Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко . Им запрещено распоряжаться и отчуждать собственное имущество.

Кузьмин, депутат от ОПЗЖ, высказал мнение, что Зеленский нарушил до сих пор свято соблюдавшийся на Украине неписаный закон политических баталий — не преследовать жен и детей своих оппонентов.

«Он напал на жен Медведчука и (депутата Тараса. — Прим. ред.) Козака! Зачем он это сделал?! Чтобы причинить побольше боли их мужьям? Чтобы вызвать конфликты и раздоры в их семьях? Чтобы публично унизить женщин, никогда и ничего общего с терроризмом не имеющих? Для того чтобы натравить на них радикалов? И это президент страны?! Это мужчина?!» — заявил он.

Парламентарий высказал мнение, что Зеленский такой же мужчина, как его политическая сила «Слуга народа» — партия. Также он считает, что Украиной руководят неадекватные психически нездоровые люди, представляющие повышенную опасность для общества.