Бывший президент Украины и нынешний глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук предрек России поражение в новой гонке вооружений. Об этом он заявил в эфире телеканала RTVI.

Он напомнил, что предыдущая гонка вооружений привела к распаду СССР.

«Если Россия примет сегодня эту гонку вооружений, возьмет за основу в борьбе с Европой и мировым сообществом, она этой гонки не выдержит», — подчеркнул Кравчук.

Он выразил надежду, что Россия откажется «от своих, так называемых, „cил“ и будет участвовать в мировой политике „не оружием, не силой, а демократией и достижениями“.

»Рамблер» писал, что ранее Леонид Кравчук заявил, что в Донбассе Киев должен отвечать стрельбой на стрельбу, а на ложь — правдой. Он назвал уступки признаком слабости. При этом бывший президент также призывал Россию «забрать свои военные формирования», пообещав, что тогда «Украина будет общаться с украинцами».