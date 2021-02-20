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От чехов потребовали носить по две маски одновременно 

Мария Иванова 1 час назад
От чехов потребовали носить по две маски одновременно
Фото: ТАСС
Глава Минздрава Чехии Ян Блатны заявил, что жители страны должны носить респиратор FFP2 или сразу две хирургические маски. Об этом сообщает 420on.cz.

«Я постараюсь сделать так, чтобы респираторы носили максимальное количество людей», — подчеркнул министр.

По его мнению, для изменения эпидемической ситуации необходимо стандартизировать защиту и сделать так, чтобы как можно больше людей использовали респиратор FFP2.

«А там, где по каким-то причинам это невозможно, [люди должны носить — прим.ред.] хирургическую маску или даже даже две друг на друга», — заявил Блатны.

Как писал «Рамблер», ранее жителей Австрии обязали использовать респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в транспорте и в магазинах. Аналогичное требование ввели власти Баварии.
По оценкам специалистов, фильтрационная способность FFP2 достигает 94 процентов, стоят они дороже хирургических масок.
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