Обзор иноСМИ: Китай лишит США сотен миллиардов долларов 

Как Китай лишит США сотен миллиардов долларов

Решение США распространить 25-процентную пошлину на всю торговлю с Китаем может стоить американцам 190 миллиардов долларов в год. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на анализ, подготовленный Торговой палатой США и Rhodium Group.

Президент США Джо Байден , похоже, намерен сохранить жесткую позицию своего предшественника в отношении Китая, отмечает портал. По версии аналитиков, из-за торговой войны с Китаем в ближайшие десять лет США могут потерять более одного триллиона долларов ВВП. Если американцы продадут половину своих китайских активов, ВВП Штатов может единовременно сократиться на 500 миллиардов долларов.

Макрон нанес удар по НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО перестало быть актуальной организацией. Как сообщает Daily Express, он призвал Европу самостоятельно защищать свои интересы, а не «делегировать» эту функцию США.

«НАТО было основано, чтобы противостоять Варшавскому договору. Варшавского договора больше нет», — подчеркнул Макрон. Daily Express отмечает, что французский президент выступил с критикой НАТО перед встречей с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Ангелой Меркель и британским премьер-министром Борисом Джонсоном

На Украине придумали, как лишить Крым воды

«Главред» рассказал о планах Украины построить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала. В Киеве рассчитывают, что с одной стороны она «максимально исключит» попадание воды в Крым, а с другой — поддержит мелиорацию южных районов Херсонской области.

Украинский политтехнолог Тарас Березовец заявил, что новую дамбу пришлось бы строить в непосредственной близости с Крымом, так как временная дамба из мешков перекрыла доступ к воде для фермеров. По его мнению, россияне смогут легко уничтожить новую дамбу.

Почему Россия и Запад провалили перезагрузку

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что многочисленные попытки перезагрузить отношения России и Запада провалились, так как Москва категорически отказывается менять собственную политику. Об этом сообщает The Washington Post.

По мнению Бильдта, каждую перезагрузку Россия рассматривала как возможность надавить на Европу и заставить европейцев отступить от собственной политики. Бывший премьер считает, что Москва хочет от ЕС «прямого или косвенного» признания ее права вмешиваться в дела соседей. Также Бильдт заявил о желании Москвы «избавиться от ОБСЕ и других обязательств по правам человека». Политик подчеркнул, что только «жесткое сопротивление этим попыткам может заставить Россию измениться».

Богатые страны оставят бедняков без вакцин

Богатые страны получили на миллиард прививок от коронавируса больше, чем им нужно, в результате более бедным государствам придется побороться за оставшиеся запасы. Об этом рассказало Reuters со ссылкой на прогноз Глобального движения по искоренению бедности и излечимых заболеваний ONE Campaign.

США, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже получили более трех миллиардов доз (для введения двух прививок всему населению требовалось 2,06 миллиарда доз). В ONE Campaign призвали глав этих стран поделиться избыточными дозами, чтобы обеспечить глобальный ответ на пандемию.