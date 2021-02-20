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Москва

Швеция предложила Финляндии план отступления при нападении России 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
Швеция предложила Финляндии план отступления при нападении России
Фото: Reuters
Военно-воздушным силам Финляндии следует закупить шведские истребители Gripen, чтобы в случае войны с Россией отступить на базы Швеции. Об этом со ссылкой на заместителя командующего ВВС Швеции Андерса Перссона пишет Defense News.
Ранее Финляндия выделила 12 миллиардов долларов на закупку новых истребителей. Власти страны рассматривают Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab.
Андерс Перссон назвал Швецию и Финляндию потенциальными точками вторжения российских войск. По его мнению, в случае атаки «более уязвимые» ВВС Финляндии не выдержат натиска и вынуждены будут отступить на базы в соседней Швеции.
При этом такой маневр было бы легче совершить, если бы у обеих стран были истребители Gripen, уверен он.

«Мы будем как одна авиация с двумя командирами», — пояснил шведский военный.

Как сообщал «Рамблер», ранее шведское Министерство обороны опубликовало на YouTube пять видео с общим названием «Когда начнется война». В них сказано, что основным последствием глобального изменения климата станет рост интереса к Арктике и борьба ведущих держав за Северный Ледовитый океан как транспортный коридор и источник природных ресурсов.
В роликах не утверждается напрямую, но содержатся намеки на то, что противоборствующими сторонами в войне станут США и Швеция с одной стороны и Россия и Китай с другой.
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В мире , Министерство обороны , Boeing
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