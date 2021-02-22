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Власти США доставили 2 из 6 млн доз вакцин от COVID-19 в штаты 

Газета.Ru и ещё 6 58 минут назад
Власти США доставили 2 из 6 млн доз вакцин от COVID-19 в штаты
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США доставили 2 из запланированных 6 млн доз вакцин от коронавируса в штаты после задержек с поставками из-за непогоды и морозов. Об этом она сказала в интервью телеканалу ABC News.
По ее словам, американские власти планируют нагнать график по доставке препаратов "на неделе", а также "восполнить этот пробел и убедиться, что они распределены по районам".
Псаки отметила, что власти тесно сотрудничают с почтовой службой и курьерскими компаниями для ускорения темпов доставки вакцины. Ранее в США медработник намеренно испортил 500 доз вакцины от COVID-19 американской компании Moderna.
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В мире , COVID-19 , Администрация США , телеканал АВС , США
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