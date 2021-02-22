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Премьер Словакии призвал скорее купить «Спутник V» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 14 минут назад
Премьер Словакии призвал срочно закупить «Спутник V»
Фото: ТАСС
Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил глава правительства страны Игор Матович.
Он возмутился тем, что в четверг кабмин не смог принять решение о покупке «Спутника V» из-за позиции правоцентристской партии «За людей», которая считает, что нужно дождаться регистрации вакцины в ЕС.
Матович указал, что при таком условии ко времени покупки «все объемы производителем будут полностью распроданы». Он считает, что противники быстрого приобретения «Спутника V» стремятся к тому, чтобы Словакия «и далее полагалась на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом». Из-за этого страна будет «страдать от локдауна и напрасных смертей».
Матович подчеркнул, что применение «Спутника V» может разрешить Министерство здравоохранения Словакии, которое «выдает тысячи разрешений» на использование незарегистрированных лекарств, но прежде «никто не ставил под сомнение такой практики» в экстренных случаях.

«Почему же сейчас возникли препятствия с российской вакциной?» — приводит его слова ТАСС.

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В мире , ЕС , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Словакия
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