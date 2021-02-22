Премьер Словакии призвал срочно закупить «Спутник V»

Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил глава правительства страны Игор Матович.

Он возмутился тем, что в четверг кабмин не смог принять решение о покупке «Спутника V» из-за позиции правоцентристской партии «За людей», которая считает, что нужно дождаться регистрации вакцины в ЕС

Матович указал, что при таком условии ко времени покупки «все объемы производителем будут полностью распроданы». Он считает, что противники быстрого приобретения «Спутника V» стремятся к тому, чтобы Словакия «и далее полагалась на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом». Из-за этого страна будет «страдать от локдауна и напрасных смертей».

Матович подчеркнул, что применение «Спутника V» может разрешить Министерство здравоохранения Словакии, которое «выдает тысячи разрешений» на использование незарегистрированных лекарств, но прежде «никто не ставил под сомнение такой практики» в экстренных случаях.