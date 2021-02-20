Вассерман предрек «полномасштабное» наступление Киева на Донбасс 

Украинцам придется нелегко в Донбассе, если они решатся на очередное наступление, заявил эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на сайте РЕН ТВ. По его словам, к активным боевым действиям Киев подталкивают США , которые намерены «воевать до последнего украинского солдата».

Вассерман со ссылкой на специалистов отметил, что наступление на Донбасс со стороны Украины будет «полномасштабным». Войсковая операция, по его мнению, состоится весной — либо «до начала распутицы», либо после того, как «земля подсохнет».

«Уровень командования укровояк обеспечит им очередное попадание под массированный огонь или в котлы», — уверенно заявил интеллектуал.

По его словам, руководить наступлением будут американские эксперты, которые «по англосаксноскому обычаю» не жалеют солдат своих союзников. И США, и Украине эскалация конфликта необходима, чтобы отвлечь внимание общественности от «провалов по управлению хозяйством, подчеркнул Вассерман.

Ранее, как сообщал „Рамблер“, стало известно, что НАТО совместно с украинской армией ближе к лету устроит крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области.

Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют „расширение Сувалкского коридора“ (гипотетический сухопутный „коридор“ между Белоруссией и Калининградской областью — прим. ред.), а также отработают „изоляцию Крыма“ от России. При этом журналисты отметили, что как раз в конце весны ожидается срыв перемирия в Донбассе и разворачивание активных боевых действий. В этом случае Россия, учитывая расположение войск НАТО на Украине, вряд ли решится вмешаться в конфликт, заявили украинские СМИ.