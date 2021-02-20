Вассерман предрек «полномасштабное» наступление Киева на Донбасс 

Украинцам придется нелегко в Донбассе, если они решатся на очередное наступление, заявил эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на сайте РЕН ТВ. По его словам, к активным боевым действиям Киев подталкивают США, которые намерены «воевать до последнего украинского солдата».
Вассерман со ссылкой на специалистов отметил, что наступление на Донбасс со стороны Украины будет «полномасштабным». Войсковая операция, по его мнению, состоится весной — либо «до начала распутицы», либо после того, как «земля подсохнет».
«Уровень командования укровояк обеспечит им очередное попадание под массированный огонь или в котлы», — уверенно заявил интеллектуал.
По его словам, руководить наступлением будут американские эксперты, которые «по англосаксноскому обычаю» не жалеют солдат своих союзников. И США, и Украине эскалация конфликта необходима, чтобы отвлечь внимание общественности от «провалов по управлению хозяйством, подчеркнул Вассерман.
Ранее, как сообщал „Рамблер“, стало известно, что НАТО совместно с украинской армией ближе к лету устроит крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области.
Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют „расширение Сувалкского коридора“ (гипотетический сухопутный „коридор“ между Белоруссией и Калининградской областью — прим. ред.), а также отработают „изоляцию Крыма“ от России. При этом журналисты отметили, что как раз в конце весны ожидается срыв перемирия в Донбассе и разворачивание активных боевых действий. В этом случае Россия, учитывая расположение войск НАТО на Украине, вряд ли решится вмешаться в конфликт, заявили украинские СМИ.