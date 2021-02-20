Медики в Японии впервые столкнулись с побочным эффектом при вакцинации от коронавируса. У жителя префектуры Тояма после прививки препаратом Pfizer началась аллергическая реакция, проявившаяся в виде «крапивницы» — покраснения на коже.

Поступила информации о том, что во время проведения вакцинации в больнице префектуры Тояма у одного из пациентов возникла «крапивница», которая могла стать возможным побочным эффектом, — сообщила канцелярия премьер-министра Японии в Twitter.

Аппарат премьера страны продолжает собирать информацию о возможных побочных эффектах при вакцинации от коронавируса, а медики, ставящие прививки от COVID-19, следят за состоянием пациентов в течение 15 минут после вакцинации.

Программа массовой вакцинации от коронавируса в Японии стартовала 17 февраля. Сейчас прививка доступна медицинским работникам, позже власти страны расширят перечень лиц, которые смогут пройти вакцинацию.