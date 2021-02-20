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Москва

Шеф Пентагона пообещал украинскому коллеге помощь в борьбе с «российской агрессией» 

Газета.Ru 45 минут назад
Шеф Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»
Фото: Pablo Martinez Monsivais/AP
Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в борьбе с "российской агрессией".

"Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии", — говорится в сообщении.

Также Остин указал коллеге на необходимость реформ в оборонном секторе. В свою очередь Таран поблагодарил Остина за поддержку, уточняет Пентагон.

"Министр Таран выразил благодарность за продолжающуюся поддержку США и подчеркнул приверженность трансформации оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО", — уточняется в заявлении Пентагона.

Россия опровергает обвинения США в агрессии в отношении Украины и заявляет, что заинтересована в урегулировании внутриукраинского конфликта в Донбассе.
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В мире , Ллойд Остин , Пентагон , НАТО , США
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