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Число жертв коронавируса в США превысило потери во Второй мировой войне 

News.ru и ещё 4 39 минут назад
Число жертв коронавируса в США превысило потери во Второй мировой
Фото: globallookpress.com
В ближайшие дни общее число жертв коронавирусной инфекции в США превысит 500 тысяч. Это больше, чем количество потерь страны во Второй мировой войне. Об этом сообщил президент Джо Байден.
Своё заявление Байден сделал во время выступления перед сотрудниками компании Pfizer на заводе в штате Мичиган.

Через несколько дней мы пересечём отметку в 500 тысяч. Это почти на 70 тысяч больше, чем число американцев, погибших во Второй мировой войне, — сказал Байден.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США жертвами коронавируса стали 495 015 человек. Всего выявлено более 27,95 млн случаев заражения. Штаты занимают первое место в мире по количеству заболевших и умерших от COVID-19.
Ранее Ангела Меркель призвала вакцинировать от коронавируса всех людей на планете. По словам канцлера ФРГ, только так можно остановить пандемию. Об этом писал NEWS.ru.
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В мире , Ангела Меркель , Pfizer , США
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