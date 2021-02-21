Макрон: НАТО утратило свою актуальность

Россией. Европа и США в рамках НАТО борются против «идеологии, которой нет». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон . Он считает, что Альянс потерял свою актуальность и теперь необходимо пересмотреть формат взаимодействия стран. Макрон неоднократно выступал за то, чтобы Европа стала принимать решения самостоятельно — без помощи США. В частности, его призыв касался отношений ЕС

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что НАТО утратило свою актуальность. Его слова приводит газета Financial Times.

«НАТО был основан, чтобы противостоять Варшавскому договору. Варшавского договора больше нет», — сказал он, подчеркнув, что ни Россия, ни Запад пока «не переварили конец коммунизма».

«Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», — отметил Макрон. Глава республики добавил, что нужно признать, что для решения этих проблем потребуется время.

Румынией и Варшавский договор был подписан в 1955 году между СССР, ГДР, Польшей Венгрией , Чехословакией, Болгарией Албанией . Документ был заключен в качестве ответной меры на вступление ФРГ в НАТО. В настоящее время все страны-союзники СССР по Варшавскому договору входят в Альянс.

Макрон уверен, что НАТО нужно переосмысление. В частности, Европа, по его мнению, должна выработать свою оборонную стратегию, а «не делегировать защиту» американской стороне. Глава Франции призвал европейских коллег самостоятельно защищать свои интересы, имея с США только сотруднические отношения в военной сфере.

«Я защищаю европейский суверенитет, стратегическую автономию не потому, что я против НАТО или сомневаюсь в наших американских друзьях, а потому, что понимаю, в каком состоянии находится мир», — отметил Макрон.

Подобное мнение он выражал на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла двумя днями ранее. «Нам нужно сообща сделать три вещи. Во-первых, вместе создать — и воссоздать — повестку и архитектуру безопасности. Так, нам нужна новая концепция для НАТО», — подчеркнул политик.

Он уточнил, что новая концепция «будет определять наши действия в рамках НАТО в ближайшие годы и создаст фундамент для упомянутой мной архитектуры безопасности».

«Между тем общая архитектура безопасности предполагает в том числе и диалог с Россией», — указал Макрон.

Тем временем американский президент Джо Байден отметил, что его страна готова «защищать Европу в рамках статьи НАТО о коллективной обороне». Он подчеркнул, что союз США и Европы должен оставаться ключевым на мировой арене, а не только между этими странами.

В то же время он призвал Европу отстаивать интересы Украины, так как Россия, по его словам, хочет подорвать единство ЕС и НАТО в этом вопросе. «Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США», — сказал он.

Стоит отметить, что Макрон не впервые критикует НАТО. В ноябре прошлого года он предлагал «переосмыслить полезные формы сотрудничества» и «восстановить баланс отношений», так как Альянс «больше не предлагает полезных решений». В этом, уверен Макрон, поможет серьезное отношение Европы к себе самой и независимая оборонная политика. В этом случае США начнут уважать европейские страны как союзников.

В 2019 году французский лидер сделал резонансное заявление, которое вызвало шквал критики в его сторону. Незадолго до саммита НАТО завил, что Альянс переживает «смерть мозга».

«Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу», — заявил он в интервью британскому изданию The Economist.

В очередной раз он призвал страны перестать ориентироваться на США, в частности, в вопросе построения отношений с Москвой.

Слова Макрона не оценила канцлер Германии Ангела Меркель . Она заявила, что такие «резкие слова» не соответствуют ее мнению. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — главы страны-союзника Франции по НАТО — посоветовал Макрону «провериться у врача».

Тем не менее в России с Макроном согласились. По мнению главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, Макрон поставил НАТО «абсолютно точный диагноз».