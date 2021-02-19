Макрон выступил за диалог с Россией 

«Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности. Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией. Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе», — цитирует Макрона агентство ТАСС.