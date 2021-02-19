Макрон выступил за диалог с Россией 

Франция выступает за построение новой архитектуры безопасности, которая включает в себя в том числе диалог с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на онлайн-мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
«Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности. Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией. Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе», — цитирует Макрона агентство ТАСС.
Французский лидер также выразил мнение, что НАТО необходимо прояснить свою политическую концепцию, а европейцы должны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.
Как сообщал «Рамблер», ранее на мероприятии выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал не допустить раскола между двумя ведущими экономиками, не уточнив, о каких странах идет речь. Гутерриш также заявил, что Западу «необходимо вступить в содержательный диалог и сотрудничество с другими ведущими игроками на глобальной арене».