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Москва

Меркель предложила Европе и США выработать общую стратегию в отношении РФ 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Меркель предложила выработать стратегию в отношении России
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила о необходимости выработке общей стратегии США и Европы в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.
Конференция с участием международных лидеров проходила в формате видеоконференции.

«Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России», — сказала Меркель.

Она также подчеркнула, что немецкая сторона готова к вступлению в новую главу трансатлантического партнерства.
Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад.
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В мире , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Афганистан , Германия , США
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