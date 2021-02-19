Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Генсек ООН: мир должен избежать новый раскол между двумя сверхдержавами 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Генсек ООН: мир должен избежать новый раскол между двумя сверхдержавами
Фото: EPA
Международное сообщество не сможет справиться со стоящими перед ним вызовами, если в мире вновь произойдет раскол между двумя сверхдержавами. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на онлайн-мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы не можем решить крупнейшие проблемы нашего времени, когда между ведущими мировыми силами существуют трения. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономики разобьют земной шар на две части со своей валютой, торговлей, финансами, интернетом и искусственным интеллектом в каждой из них. Технологический и экономический раскол грозит вылиться в геостратегический и военный», — предупредил Гутерриш, его слова приводит RT.

Генсек ООН не уточнил, о каких странах идет речь.
В Дании признали Россию сверхдержавой
Гуттериш также заявил, что Западу «необходимо вступить в содержательный диалог и сотрудничество с другими ведущими игроками на глобальной арене». Он пояснил, что в первую очередь идет речь об отношениях Запада с Китаем.
Как сообщал «Рамблер», перед Новым годом Лондонский Международный институт стратегических исследований IISS опубликовал традиционный геополитический прогноз на 2021 год. В нем отмечалось, что отношения двух наиболее важных мировых игроков, США и Китая, оказались на самой низкой точке с 1960-х годов, а США и Россия снова вернулись к противостоянию 1980-х годов.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Комментарии 30
В мире , Антониу Гутерриш , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение