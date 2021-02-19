Генсек ООН: мир должен избежать новый раскол между двумя сверхдержавами 

Международное сообщество не сможет справиться со стоящими перед ним вызовами, если в мире вновь произойдет раскол между двумя сверхдержавами. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш , выступая на онлайн-мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы не можем решить крупнейшие проблемы нашего времени, когда между ведущими мировыми силами существуют трения. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономики разобьют земной шар на две части со своей валютой, торговлей, финансами, интернетом и искусственным интеллектом в каждой из них. Технологический и экономический раскол грозит вылиться в геостратегический и военный», — предупредил Гутерриш, его слова приводит RT.

Генсек ООН не уточнил, о каких странах идет речь.

Гуттериш также заявил, что Западу «необходимо вступить в содержательный диалог и сотрудничество с другими ведущими игроками на глобальной арене». Он пояснил, что в первую очередь идет речь об отношениях Запада с Китаем.

Как сообщал «Рамблер», перед Новым годом Лондонский Международный институт стратегических исследований IISS опубликовал традиционный геополитический прогноз на 2021 год. В нем отмечалось, что отношения двух наиболее важных мировых игроков, США и Китая, оказались на самой низкой точке с 1960-х годов, а США и Россия снова вернулись к противостоянию 1980-х годов.