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Убийство сына принца Уильяма предотвратили в Великобритании 

Вероника Полынина 1 час назад
Убийство сына принца Уильяма предотвратили в Великобритании
Фото: Кадр из видео
В Великобритании суд приговорил радикала, который собирался отравить принца Джорджа мороженым, к 28 годам лишения свободы, сообщает «Московский комсомолец».
Сайхаб Абу был задержан летом прошлого года по подозрению в терроризме. У него обнаружили меч и балаклаву. На допросе исламист признался, что также готовил покушение на британского принца Джорджа — семилетнего сына принца Уильяма и Кейт Мидлтон. Он собирался отравить мороженое в магазине, куда обычно ходит Кейт с детьми.
По всей вероятности, Сайхаб Абу собирался исполнить призыв радикального исламского проповедника Хуснайна Рашида, который призывал отравить принца Джорджа мороженым. В 2019 году Рашид был арестован в Великобритании.
Как сообщал «Рамблер», 7-летний принц Джордж — старший из детей принца Уильяма и Кейт Мидлтон, герцогини Кембриджской. Он занимает третье место в очереди на престол после своего деда и отца. У Джорджа есть младшие сестра и брат — 5-летняя Шарлотта и 2-летний Луи.
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В мире , Московский комсомолец
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