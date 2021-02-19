Убийство сына принца Уильяма предотвратили в Великобритании 

Сайхаб Абу был задержан летом прошлого года по подозрению в терроризме. У него обнаружили меч и балаклаву. На допросе исламист признался, что также готовил покушение на британского принца Джорджа — семилетнего сына принца Уильяма и Кейт Мидлтон. Он собирался отравить мороженое в магазине, куда обычно ходит Кейт с детьми.

По всей вероятности, Сайхаб Абу собирался исполнить призыв радикального исламского проповедника Хуснайна Рашида, который призывал отравить принца Джорджа мороженым. В 2019 году Рашид был арестован в Великобритании.

Как сообщал «Рамблер», 7-летний принц Джордж — старший из детей принца Уильяма и Кейт Мидлтон, герцогини Кембриджской. Он занимает третье место в очереди на престол после своего деда и отца. У Джорджа есть младшие сестра и брат — 5-летняя Шарлотта и 2-летний Луи.