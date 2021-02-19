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Москва

Националисты пришли к офису Зеленского с требованием закрыть несколько СМИ 

Lenta.ru 1 час назад
Националисты пришли к офису Зеленского
Фото: Telegram-канал PavlovskyNews
Представители украинских националистических группировок «Национальный корпус» и «Правый сектор» (обе запрещены в РФ) пришли к зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского и потребовали закрыть оставшиеся в республике «пророссийские» СМИ. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Протестная акция проходит под названием «Три удара по российской агентуре». Радикалы требуют запретить неугодные им СМИ, в том числе издания «Страна.ua», «Вести.ua» и телеканал «Наш».

«Первый удар. Завершить ликвидацию российских пропагандистских ресурсов», — заявил один из выступающих на акции.

Кроме того, националисты потребовали завести уголовные дела против нескольких украинских политиков и юристов, которых считают «агентами Москвы», и «взять контроль» над рынком «Столичный», принадлежащим, по их мнению, семье бывшего президента Украины Виктора Януковича.
В районе проведения акции дежурят сотрудники правоохранительных органов. О стычках демонстрантов с полицией или журналистами пока не сообщалось.
Ранее украинские националисты попытались взять штурмом киевский офис телеканала «Наш». Они в прямом эфире избили корреспондента канала, однако позже были разогнаны правоохранительными органами.
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В мире , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , МВД , Москва
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