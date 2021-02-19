От ОАЭ потребовали подтвердить безопасность принцессы Латифы

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека потребовало от властей Объединенных Арабских Эмиратов подтвердить, что принцесса Латифа бинт Мухаммед Аль Мактум жива.
«Мы подняли этот вопрос вчера перед постпредством (ОАЭ) в Женеве… Это обычная мера в таких делах», — сказала официальный представитель управления Элизабет Тросселл, передает РИА «Новости»
По словам Тросселл, управление потребовало больше информации для прояснения ситуации вокруг принцессы Латифы.
«Мы попросили подтверждения того, что она жива», — добавила Тросселл, указав, что офис Верховного комиссара продолжит следить за ситуацией.
Ранее британский телеканал Sky News опубликовал видео, снятое в 2019 году, в котором принцесса рассказывает, что ее избивали и заключили в тюрьму, затем держали взаперти на вилле с решетками на окнах и под вооруженной охраной. Она заявила, что является заложницей, хочет получить паспорт и покинуть ОАЭ. По сообщению Sky News, друзья принцессы смогли тайком передать ей телефон, а сотрудники телеканала передали ей вопросы весной и летом 2019 года.
Власти ОАЭ опровергали информацию о насильственном удержании дочери правителя Дубая Латифы бинт Мухаммед Аль Мактум, после того как правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей ОАЭ сообщить о местонахождении 32-летней принцессы. На сайте организации сообщалось, что принцесса пыталась покинуть страну, но была задержана и возвращена.