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Принц Гарри и Маркл отказались возвращаться в королевскую семью 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Наследный принц Великобритании Гарри и его супруга Меган Маркл не вернутся в королевскую семью, из которой вышли в начале 2020 года, говорится в сообщении Букингемского дворца. Уже больше года пара живет в Калифорнии и пытается самостоятельно зарабатывать.
Гарри и Меган заявили о своем решении напрямую королеве Елизавете II. В сообщении говорится, что они отказались возвращаться к выполнению обязанностей членов королевской семьи. Родственники принца выразили разочарование позицией супругов. При этом они отметили, что от этого Гарри и Меган не перестают быть «любимыми членами семьи».
Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребёнка
Пара, как сообщал «Рамблер», заявила о решении отказаться от обязательств старших членов королевской семьи и, как следствие, от привилегий, положенных им по статусу, в январе 2020 года. Они подчеркивали, что намерены зарабатывать самостоятельно. Ходили слухи, что по приезде в Калифорнию Меган Маркл тайно встретилась со звездой Голливуда Томом Крузом, у которого попросила помощи в поиске работы.
Сообщалось, что Маркл в итоге заключила контракт с компанией Disney на озвучку персонажей кино— и мультфильмов. Впрочем, заработок герцогиня была намерена направлять на счета благотворительных организаций.
Пару дней назад журналисты Daily Mail сообщили, что герцог и герцогиня Сассекские захотели зарегистрировать торговую марку Sussex Royal, чтобы затем использовать ее для ряда проектов, например, создания линии одежды, книг, канцелярских товаров и даже благотворительного фонда. Принц Гарри и Меган Маркл лично рассказали о своем намерении Елизавете II. Та убедила их отказаться от него.
В ходе разговора они сошлись во мнении, что название Sussex Royal может ввести людей в заблуждение после отказа герцога и герцогини Сассекских от звания членов королевской семьи.
Аналитики, комментируя ситуацию, отметили, что отказ от членства королевской семьи наследного принца является «беспрецедентным» и признали, что поступок Гарри явно демонстрирует кризис института монаршей власти.
Комментарии 3
В мире , Видео , Елизавета II , принц Гарри , Том Круз , Walt Disney , Daily Mail
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