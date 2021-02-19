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Сажать в тюрьму за отказ от теста на COVID-19 предлагает минздрав Финляндии 

ИА Regnum 1 час назад
В Финляндии решили сажать в тюрьму за отказ от теста на COVID-19
Фото: Reuters
В Финляндии министерство здравоохранения внесло в парламент законопроект, согласно которому за отказ от прохождения тестирования на коронавирус может грозить штраф или тюремное заключение до трёх месяцев.
Как говорится в документе, во время эпидемии региональный государственный орган может принять решение об обязательном медицинском осмотре в аэропорту.

«Если человек отказывается пройти обязательное медицинское освидетельствование, он или она могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех месяцев», — цитирует РИА Новости выдержки из документа.

Ожидается, что законопроект будет принят и утвержден президентом 19 февраля и вступит в действие с 22 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля власти Финляндии ужесточили порядок въезда в страну. С 23 февраля все приезжающие в страну граждане иностранных государств должны иметь при себе результаты отрицательного теста на SARS-CoV-2.
Так, судоходные компании, авиакомпании и туристические фирмы, организующие рейсы в Финляндию, должны требовать от своих клиентов отрицательный тест на SARS-CoV-2 при бронировании билетов.
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В мире , Минздрав РФ , РИА Новости
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