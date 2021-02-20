«Спутник V» зарегистрировали в Гане

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Республики Гана», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что регистрация российского препарата была проведена по ускоренной процедуре и отмечается, что Гана стала 31-й страной в мире и пятой в Африке, где вакцина «Спутник V» одобрена для применения.