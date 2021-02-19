Пандемия забрала у землян миллионы лет жизни 

Ученые подсчитали, сколько лет в сумме могли прожить люди, преждевременно скончавшиеся от последствий заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Scientific Reports. Оказалось, что речь идет о десятках миллионов лет.

Оригинальное исследование провели сотрудники испанского Университета Помпеу Фабра. Они выяснили сколько лет мог бы прожить человек, если бы не скончался от COVID-19, учитывая при этом среднюю продолжительность жизни, характерную для конкретной страны. Всего в исследовании эксперты изучили ситуацию в 81 государстве.

«В общей сложности из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни — 16 лет на каждую смерть», — заявил руководитель исследовательской группы Эктор Аролас.

Число могло бы получиться еще более внушительным, если бы эксперты учитывали смерти, косвенно связанные с коронавирусом, добавил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Великобритании большую группу молодых людей специально заразят коронавирусом, чтобы детально отследить влияние инфекции на их организм. Мероприятие поддержали члены Британского комитета по этике научных исследований. Известно, что для изучения особенностей коронавируса необходимо набрать примерно 90 совершеннолетних молодых людей до 30 лет.

Первый вопрос, который перед собой ставят исследователи, — какая доля вируса в организме вызывает ответную реакцию в виде формирования иммунитета. Вторая тема — особенности повторного заражения инфекцией. Добровольцев сначала вакцинируют, а затем попытаются заразить коронавирусом, попутно изучая детали происходящих изменений в организме. Таким образом ученые собираются выяснить, как можно избежать повторного заболевания COVID-19.