США вернулись в Парижское соглашение по климату 

Соединённые Штаты Америки вновь участвуют в Парижском соглашении по климату с 19 февраля, в договоре их не было на протяжении четырёх месяцев.

Указ о возвращении США в Парижское соглашение новый президент Джо Байден подписал сразу после вступления в должность 20 января. Возвращение заняло 30 дней, тогда как выход из него длился несколько лет.

Решение новой администрации США накануне приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Он представлял доклад программы ООН по окружающей среде «Заключить мир с природой» и заявил, что возвращение США в договор — это один из ключевых моментов на пути борьбы с климатическими изменениями.

Гутерреш напомнил о заявлении Байдена по поводу снижения до нулевого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу к 2025 году. Теперь, пояснил он, все страны, на которые приходится две трети выбросов углекислого газа в атмосферу, пообещали свести их к нулю к указанному сроку.