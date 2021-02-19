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США вернулись в Парижское соглашение по климату 

ИА Regnum 5 часов назад
США вернулись в Парижское соглашение по климату
Фото: РИА Новости
Соединённые Штаты Америки вновь участвуют в Парижском соглашении по климату с 19 февраля, в договоре их не было на протяжении четырёх месяцев.
Указ о возвращении США в Парижское соглашение новый президент Джо Байден подписал сразу после вступления в должность 20 января. Возвращение заняло 30 дней, тогда как выход из него длился несколько лет.
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Решение новой администрации США накануне приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он представлял доклад программы ООН по окружающей среде «Заключить мир с природой» и заявил, что возвращение США в договор — это один из ключевых моментов на пути борьбы с климатическими изменениями.
Гутерреш напомнил о заявлении Байдена по поводу снижения до нулевого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу к 2025 году. Теперь, пояснил он, все страны, на которые приходится две трети выбросов углекислого газа в атмосферу, пообещали свести их к нулю к указанному сроку.
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В мире , Джозеф Байден , Антониу Гутерреш , ООН , Администрация США , Париж , США , Франция
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