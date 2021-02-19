Экс-глава Молдавии Додон провел день рождения на Курилах

Бывший президент Молдавии и председатель Партии социалистов встретил свой 46-й день рождения на Сахалине и Курилах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, его и его семью пригласили российские друзья, которые подарили им "невероятное и незабываемое путешествие".

Додон отметил, что Сахалин и Курилы являются прекрасными местами для отдыха и медитаций. Экс-президент добавил, что взял отпуск в связи с тем, что в политической жизни Молдавии появилась пауза.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что экс-президент Молдавии Додон возглавил Партию социалистов.