Россия отказалась от помощи Японии на Курилах

Сахалинской области идет реализация плана по строительству очистных сооружений. В прошлом месяце местное правительство объявило тендер и его выиграла российская компания, хотя в конкурсе участвовали и японцы, пишет Yomiuri.

При этом переработка мусора входила в планы совместной хозяйственно-экономической деятельности РФ и Японии на Курилах. Это позиционировалось, как одна из основных мер по укреплению доверия между странами. Портал «ИноСМИ» собрал комментарии японцев, призвавших прекратить сотрудничество с Россией.

«Этим строительством Россия подчеркивает свой суверенитет. Она уже специально выталкивает Японию из совместных проектов», — заявил пользователь под ником ean.

Очередной удар по ЕС: Pfizer оставила европейцев без прививок

Компания Pfizer до сих пор не поставила в Евросоюз десять миллионов доз антикоронавирусной вакцины, которые должны были прибыть в ЕС еще в декабре. Как отмечает Daily Mail, это стало новым ударом по ЕС после задержки поставок от AstraZeneca.

В Великобритании делают 24,3 прививки на сто тысяч человек, в то время как в ЕС — всего 5,19 дозы. На этой неделе Pfizer доставила в ЕС 4,8 миллиона доз, в результате чего общее количество двухдозовых инъекций достигло 28 миллионов, это на десять миллионов меньше обещанного. Европейский чиновник подтвердил Daily Mail информацию о дефиците, но подчеркнул, что компании обязались доставить недостающие дозы до конца марта.

Будущее Ирана «висит на волоске»

Будущее ядерной сделки Ирана «висит на волоске» из-за заявлений иранских властей о планах сократить доступ наблюдателей МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Об этом сообщает The Guardian.

Некоторые эксперты считают действия Тегерана попыткой надавать на Белый дом. При этом ранее США впервые за долгое время заявили о готовности вести прямые переговоры о возвращении к ядерной сделке с Тегераном. По версии The Guardian, из-за взаимного недоверия этот процесс будет постепенным, в первую очередь американцы разблокируют выделение экстренного кредита в пять миллиардов долларов, который Иран запросил у Международного валютного фонда

Мир влез в рекордные долги

В Институте международных финансов (IIF) подсчитали, что из-за пандемии государственные долги всех стран мира в 2020 году выросли на 24 триллиона долларов и достигли 281 триллиона. Как пишет Newsweek, соотношение глобального долга к ВВП выросло на 35 процентов, тогда как в кризисном 2008 году рост этого показателя составил всего десять процентов.

Поскольку пандемия все еще продолжается, IIF ожидает, что в 2021 году рост глобального долга не прекратится. По расчетам экспертов, долгов станет на десять триллионов долларов больше.

Кравчук похвастался письмами от россиян

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, что участвует в ток-шоу на российских госканалах, чтобы донести до россиян правду и защищать национальные интересы. Об этом сообщает ТСН.

«Я не говорю о том, что с ними надо обниматься, но надо говорить всем правду, защищать Украину, защищать национальные интересы», — подчеркнул экс-президент.

Кравчук отметил, что ему приходит много «положительных писем», в которых россияне из разных регионов говорят: «Наконец-то мы кое-что узнали».