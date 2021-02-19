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Киев попросит ЕС ввести новые санкции против России из-за Крыма 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
Киев попросит ЕС ввести новые санкции против России из-за Крыма
Фото: ТАСС
Киев готовит обращение к ЕС с просьбой ввести санкции против России из-за нарушения прав человека в Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Европейская правда».
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Украина также обратилась с жалобой в ЕСПЧ, заявив, что Россия нарушала права человека в Крыму.
По словам Кулебы, Украина считает, что на полуострове нарушаются права крымских татар и намерена обсудить этот вопрос с Евросоюзом.

«Еще в прошлом году я призвал ЕС применить санкционный механизм в ответ на нарушения прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что новые санкции должны быть введены именно за такие нарушения прав человека», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Украины пояснил, что в ближайшее время подпишет необходимые документы и Киев обратиться к ЕС с просьбой о вводе санкций против России.
Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека признал украинскую жалобу на действия России в Крыму «частично приемлемой». В свою очередь представители Минюста РФ отметили, что европейский суд не будет рассматривать обвинения России в убийствах мирных граждан, запугивании иностранных журналистов, дискриминации украинцев, изъятии имущества украинских военных, преследовании «патриотов Украины» в Крыму после того, как он стал субъектом РФ. В этой части претензии были признаны необоснованными.
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В мире , Дмитрий Кулеба , ЕСПЧ , ЕС , Минюст РФ
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