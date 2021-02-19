Киев попросит ЕС ввести новые санкции против России из-за Крыма 

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Украина также обратилась с жалобой в ЕСПЧ , заявив, что Россия нарушала права человека в Крыму.

По словам Кулебы, Украина считает, что на полуострове нарушаются права крымских татар и намерена обсудить этот вопрос с Евросоюзом.

«Еще в прошлом году я призвал ЕС применить санкционный механизм в ответ на нарушения прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что новые санкции должны быть введены именно за такие нарушения прав человека», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Украины пояснил, что в ближайшее время подпишет необходимые документы и Киев обратиться к ЕС с просьбой о вводе санкций против России.