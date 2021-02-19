США ввели санкции против 43 белорусских чиновников 

Госдеп считает, что эти люди «ответственны за подрыв демократии». Им запрещён въезд в Америку.
В список попали высокопоставленные чиновники из судебной сферы, руководители и сотрудники правоохранительных органов, судьи, прокуроры, а также руководители вузов, которые «угрожали студентам, участвовавшим в протестах».
Госсекретарь Энтони Блинкен не стал зачитывать список поимённо. В Вашингтоне заявили, что власти Белоруссии «продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов и журналистов».
Ранее Совет Евросоюза согласовал третий пакет санкций против десятка белорусских чиновников и семи связанных с властями страны компаний.