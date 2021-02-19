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Москва

Россиянка помогла американцам выжить в холода 

Артём Кульша 23 минуты назад
Россиянка спасла американскую семью от замерзания
Фото: Reuters
Гражданка России помогла выжить американцам во время аномальных холодов. Об этом сообщает «360».
В конце 1990-х годов дочь Лилии переехала в США и вышла замуж за американца. Они живут в Техасе и воспитывают троих детей. Недавно Лилия приехала к ним из России в гости помочь с внуками и была вынуждена задержаться из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Некоторое время назад в Техасе и других южных американских штатах начались аномальные холода и сильные снегопады. Лилия помогла родственникам справиться с этим.

«Воду из батарей слили вовремя — система отопления не перемерзла», — рассказала она.

По словам пенсионерки, большинство американцев не знает, что воду из батарей необходимо сливать, а в магазинах в Техасе не продается достаточно теплая для такой погоды одежда. Лилия связала родным свитера.

«Россиянка приехала помочь с внуками, а получилось, что фактически помогла выжить», — отмечает «360».

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