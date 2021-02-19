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Москва

Эксперты оценили потери Украины из-за войны в Донбассе 

Lenta.ru и ещё 2 19 февраля 2021
Потери Украины из-за войны в Донбассе оценили в 50 млрд долларов
Фото: Reuters
Украина потеряла более 1,2 триллиона гривен (около 50 миллиардов долларов) из-за вооруженного конфликта в Донбассе, что примерно составляет десять процентов от всего валового продукта страны за пять лет. Сообщение об этом появилось на сайте украинского Центра экономической стратегии.
Эксперты оценили данную сумму как минимальную. Они подчеркнули, что реальная стоимость утраченных активов гораздо выше, но ее невозможно точно подсчитать, так как многие из них остаются под контролем самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В исследовании отмечается, что экономические потери самих Донецкой и Луганской областей также оказались существенными. В случае отсутствия войны их валовой региональный продукт к 2018 году составлял бы 21,3 миллиарда долларов, что в полтора раза выше реальных показателей.
Ранее замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, вице-премьер Алексей Резников оценил материальные потери Украины из-за войны на юго-востоке в 120 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что в случае возвращения Донецка и Луганска в состав страны на их восстановление потребуется не меньше 22 миллиардов долларов.
Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.
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Комментарии 1
В мире , Крым наш , Алексей Резников , Докучаевск , Донецк , Киев , Москва , Республика Крым
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