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Видео с танцующей на балконе бабушкой из Грузии 

Вадим Дроздов 56 минут назад
В социальных сетях стало популярно видео с танцующей на балконе своего дома бабушкой из Грузии. Женщина радуется идущему снегу, который бывает в Грузии нечасто. Даже в разгар зимы снег в Тбилиси идет редко. Снегопад для кого-то радость, а для кого-то испытание. Особенно для сотрудников коммунальных служб. Именно им придется убирать город с утра.
Синоптики предполагают, что снег в столице Грузии может идти до конца недели. Температура при это может подниматься в теплое время суток до +3 градусов по Цельсию. Обычно снег не задерживается на улицах Тбилиси больше, чем на один-два дня.
В мире , Видео
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