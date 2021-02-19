Видео с танцующей на балконе бабушкой из Грузии 

В социальных сетях стало популярно видео с танцующей на балконе своего дома бабушкой из Грузии . Женщина радуется идущему снегу, который бывает в Грузии нечасто. Даже в разгар зимы снег в Тбилиси идет редко. Снегопад для кого-то радость, а для кого-то испытание. Особенно для сотрудников коммунальных служб. Именно им придется убирать город с утра.

Синоптики предполагают, что снег в столице Грузии может идти до конца недели. Температура при это может подниматься в теплое время суток до +3 градусов по Цельсию. Обычно снег не задерживается на улицах Тбилиси больше, чем на один-два дня.