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В ДРК заявили о росте числа новых случаев лихорадки Эбола 

Российская Газета 19 минут назад
Число новых случаев лихорадки Эбола выросло в Конго
Фото: AFP/Pamela TULIZO
Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) во время новой вспышки достигло шести, двое больных скончались. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные медицинских властей.
Все случаи заражения были выявлены в провинции Северное Киву. По словам главы минздрава Эжен Нканзу Сиалита, сейчас в регионе продолжается вакцинация, пишет РИА Новости. Информация о первых случаях Эболы в ДРК появилась в начале февраля этого года.
В этом же месяце правительство Гвинеи, находящейся на западе Африки, официально объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в стране. Здесь впервые с 2016 года четыре человека стали жертвами этого заболевания.
Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. У инфицированного человека наблюдаются сильный озноб и высокая температура, судороги, тошнота и рвота, кровотечение. В 60-90 процентах случаев болезнь заканчивается смертью. Россия разработала вакцину и ряд лекарств против лихорадки Эбола. Также вакцины от нее созданы в США и Европе.
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В мире , РИА Новости , Гвинея , США
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