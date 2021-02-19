На Украине закупили бракованные аппараты ИВЛ для военных ВСУ 

Государственное бюро расследований Украины разоблачило преступную деятельность, которая осуществлялась должностными лицами Командования Медицинских сил ВСУ. Чиновники потратили 11 миллионов гривен на закупку некачественных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Оперативники ГБР узнали , что в мае 2020 года представители командования Медицинских сил ВСУ закупили аппараты ИВЛ, однако их комплектация и технические характеристики не соответствовали медико-техническим требованиям, заявленным в документах, из-за чего их стало невозможно использовать по назначению.

По месту работы и жительства подозреваемых в Киеве были проведены обыски, в ходе которых были изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность чиновников.