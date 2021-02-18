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Москва

Президент Алжира распустил парламент 

Говорит Москва 1 час назад
Президент Алжира распустил парламент
Фото: © REUTERS / Ramzi Boudina
Кроме того, Абдельмаджид Теббун заявил и созыве досрочных выборов.
В ходе обращения к нации по местному ТВ, глава республики отметил, что путь в парламент будет открыт для молодёжи, которой необходимо присутствовать на политической арене и «штурмовать» политические институты.
Также Абдельмаджид Теббун сообщил о планируемых перестановках в кабинете министров в ближайшие дни в связи с тем, что некоторые министерства плохо справляются с обязанностями.
Предыдущие выборы в парламент Алжира состоялись в мае 2017 года, следующие планировались на 2022 год.
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