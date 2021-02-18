Президент Алжира распустил парламент 

Кроме того, Абдельмаджид Теббун заявил и созыве досрочных выборов.

В ходе обращения к нации по местному ТВ, глава республики отметил, что путь в парламент будет открыт для молодёжи, которой необходимо присутствовать на политической арене и «штурмовать» политические институты.

Также Абдельмаджид Теббун сообщил о планируемых перестановках в кабинете министров в ближайшие дни в связи с тем, что некоторые министерства плохо справляются с обязанностями.

Предыдущие выборы в парламент Алжира состоялись в мае 2017 года, следующие планировались на 2022 год.