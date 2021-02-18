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В штате Нью-Йорк умерли 23 человека после вакцинации от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В штате Нью-Йорк умерли 23 человека после вакцинации от COVID
Фото: Mike Segar / Reuters
Власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил РИА Новости представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Он пояснил, что на данный момент связь между умершими американцами и принятием препарата пока не установлена. «Последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, на основании полученных данных побочные побочные эффекты аналогичны тем, которые наблюдались в клинических испытаниях. В их числе головная боль, озноб, легкая температура, утомляемость.
При этом представитель центра подчеркнул, что сейчас нет никаких доказательств, которые бы указывали на проблему с безопасностью вакцин. Причины летальных исходов после вакцинации сейчас расследуются.
Ранее в Греции 85-летний мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса. Перед прививкой доктора собрали анамнез пациента: никаких противопоказаний к вакцине у него не было. После вакцинации пожилой мужчина сидел в приемной, потом внезапно потерял сознание и упал. Врачи оперативно оказали ему первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию, после чего пациент пришел в себя примерно на пять минут и вновь потерял сознание.
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В мире , Греция , Нью-Йорк , США
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