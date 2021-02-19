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Миру предсказан новый глобальный кризис из-за США 

News.ru и ещё 1 21 минуту назад
Миру предсказали глобальный кризис из-за США
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Морозы в американском штате Техас могут стать причиной нового глобального нефтяного кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию аналитиков и трейдеров.
По данным агентства, в связи с непогодой производство нефти сократилось на 4 миллиона баррелей в день, что составляет 40% от всего объёма ранее получаемого сырья. По мнению экспертов, мир пока не осознал, какого объёма нефти лишился рынок из-за плохой погоды в Техасе.
Трейдеры полагали, что добыча может быть сокращена только на два-три дня, однако последние оценки ситуации говорят о том, что спад продлится до выходных, а полное восстановление добычи нефти может занять несколько недель.
Ранее стало известно, что около четверти территории Техаса осталась без отопления при низкой минусовой температуре. Сейчас в регионе сохраняется морозная погода. В столице штата Остине стобики термометров опустились до минус 5 градусов, в Далласе — до минус 8. За пределами городов температура ещё ниже.
Ситуацией уже воспользовались противники президента Джо Байдена, обвинив в возникновении коллапса ставку Техаса на зелёную энергию, которую продвигает и нынешний глава Белого дома. Об этом писал NEWS.ru.
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В мире , Джозеф Байден , Даллас , США
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