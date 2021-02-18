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СМИ: в Италии может впервые появиться «белая зона» по COVID-19 

Парламентская газета 1 час назад
В Италии может впервые появиться «белая зона» по COVID-19
Фото: PIXABAY.COM
На эпидемиологической карте Италии может впервые появиться «белая зона» — область Валле д’Аоста, сообщает в четверг ANSA.
По данным агентства, на протяжении уже пяти недель количество новых заражений COVID-19 в этой небольшой альпийской области значительно ниже 50 на 100 тысяч населения, а в больницах находятся всего восемь человек, больных коронавирусом.
Решение по данному вопросу должен принять министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. «Белая зона» будет означает снятие всех ограничений внутри области на перемещения, работу баров и ресторанов, музеев, выставок, театров и кинотеатров, а также отмену продлённого в стране до 5 марта запрета на занятия горными лыжами.
По данным Министерства здравоохранения Италии за четверг, в стране за сутки было произведено свыше 288 тысяч тестов на COVID-19, выявлено 13 762 новых случая заражения, что на 1 688 случаев больше, чем днём ранее. Соотношение количества сделанных тестов к числу полученных положительных результатов составило 4,8 процента (против 4,1 процента 17 февраля).
Больше всего инфицированных выявлено в Ломбардии (2 540), Кампании (1 573), Эмилии-Романье (1 565), Венето (1 042) и Лацио (1025). Случаи заражения обнаружены и в других областях страны, в частности, в Валле-д’Аосте их зарегистрировано 14.
Число точно установленных носителей вируса в Италии сейчас равно 384 501. За сутки количество выздоровевших составило 17 771, за то же время от COVID-19 скончались 347 больных. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом нового типа 2 765 412 человек, включая 94 887 умерших и 2 286 024 выздоровевших.
По данным Il Sole 24 Ore на 18 февраля, в Италии сделано 3 235 140 прививок от коронавируса. Полный курс иммунизации, состоящий из двух прививок, прошли 1 311 743 человека, что соответствует 2,18 процентам населения страны.
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В мире , Италия
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