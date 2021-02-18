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В США изучают случаи 23 смертей в штате Нью-Йорк после вакцинации 

RT на русском 15 минут назад
В штате Нью-Йорк зафиксировали 23 смерти после вакцинации
Фото: Reuters
Власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Сообщается, что последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк.
Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк.
При этом отмечается, что связь между смертью и принятием препарата пока не установлена, причины летальных исходов предстоит выяснить.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке с начала кампании по вакцинации от коронавируса полностью привиты более 318 240 человек.
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В мире , РИА Новости , Нью-Йорк , США
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