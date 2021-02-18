Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Москва и Каир договорились о запуске чартеров на курорты 

ТАСС 54 минуты назад
Россия и Египет договорились о запуске чартеров на курорты
Фото: depositphotos.com
Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, предположительно, в марте, но точной даты еще нет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Министерстве гражданской авиации Египта.

"Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена, — уточнили в министерстве. — Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета".

Официального подтверждения этой информации с российской стороны пока не поступало.
Дипломаты США попросили привить их «Спутником V»
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
ТАСС: последние новости
Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса потребуется три прививки Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса потребуется три прививки Посол США в Греции рассказал о содействии снижению зависимости от российского газа Посол США в Греции рассказал о содействии снижению зависимости от российского газа Генсек ООН причислил резкое похолодание в США к последствиям изменения климата Генсек ООН причислил резкое похолодание в США к последствиям изменения климата
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
01:21
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
Новости Москвы
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
США Экология
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
00:19
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
Происшествия
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
00:33
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
Политика
Сорвавшиеся с автовышки из-за аварии в Ростове-на-Дону рабочие попали на видео
00:21
Сорвавшиеся с автовышки из-за аварии в Ростове-на-Дону рабочие попали на видео
Происшествия
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
00:49
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
Общество
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:09
Извержение вулкана Этна попало на видео
В мире
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение