Украинский снаряд влетел в комнату жилого дома в Донецке 

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Снаряд украинской артиллерии пробил крышу и влетел в комнату жилого дома в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка , сообщает Донецкое агентство новостей 18 февраля со ссылкой на мэра столицы ДНР Алексея Кулемзина

«По сообщению из ГСПО (государственный спасательно-пожарный отряд) Донецка МЧС ДНР, с 18:15 ВСУ начали обстрел окраин города. Под огнем оказался поселок городского типа Старомихайловка Кировского района. В частном секторе по улице Краснофлотская, 12 снаряд через кровлю попал в комнату», — заявил градоначальник.

Мэр уточнил, что в результате инцидента пострадавших нет.

По данным СЦКК, вооруженные формирования Украины 18 февраля за час выпустили по Донецку и окрестностям более 70 боеприпасов, включая гранаты, мины и выстрелы БМП.