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Москва

WP: американские дипломаты попросили привить их «Спутником V» 

Газета.Ru 18 минут назад
Дипломатам США, которые работают в других странах, приходится обращаться с просьбой привить их препаратом от коронавируса к другим странам, в том числе к России, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Как сообщает газета, по меньшей мере 13 государств уже предложили привиться американским дипломатам вакцинами, которые ранее они у приобрели у самих США. По данным издания, Госдепартамент США уже принял данное предложение. Ведомство в настоящее время рассматривает подобные предложение еще от восьми стран.
Издание отмечает, что некоторые сотрудники Госдепа в России обратились к Москве за дозами российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после того, как Вашингтон не смог гарантировать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем.
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При этом Госдеп не рекомендовал своим сотрудникам делать прививку этим препаратом, так как «Спутник V» не был одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и американским Центром по контролю и профилактике заболеваний.
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В мире , Видео , ВОЗ , Госдеп США , Washington Post
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