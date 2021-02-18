Дипломатам США, которые работают в других странах, приходится обращаться с просьбой привить их препаратом от коронавируса к другим странам, в том числе к России, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Как сообщает газета, по меньшей мере 13 государств уже предложили привиться американским дипломатам вакцинами, которые ранее они у приобрели у самих США. По данным издания, Госдепартамент США уже принял данное предложение. Ведомство в настоящее время рассматривает подобные предложение еще от восьми стран.
Издание отмечает, что некоторые сотрудники Госдепа в России обратились к Москве за дозами российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после того, как Вашингтон не смог гарантировать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем.
При этом Госдеп не рекомендовал своим сотрудникам делать прививку этим препаратом, так как «Спутник V» не был одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и американским Центром по контролю и профилактике заболеваний.