Дипломатам США , которые работают в других странах, приходится обращаться с просьбой привить их препаратом от коронавируса к другим странам, в том числе к России , пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как сообщает газета, по меньшей мере 13 государств уже предложили привиться американским дипломатам вакцинами, которые ранее они у приобрели у самих США. По данным издания, Госдепартамент США уже принял данное предложение. Ведомство в настоящее время рассматривает подобные предложение еще от восьми стран.

Издание отмечает, что некоторые сотрудники Госдепа в России обратились к Москве за дозами российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после того, как Вашингтон не смог гарантировать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем.