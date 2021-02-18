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В Норвегии обнаружен новый штамм коронавируса 

RT на русском и ещё 1 21 минуту назад
В Норвегии обнаружен новый штамм коронавируса
Фото: РИА Новости
Новый штамм коронавируса, получивший название B.1.525, обнаружен в Норвегии.
Об этом сообщает NRK.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано около 10 случаев инфицирования этим штаммом, который до этого нашли у порядка 30 человек в Великобритании и Дании, а также в США.

«Мы пока не знаем о том, является ли он более заразным, но такое может быть», — сказала директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд.

По словам медиков, у нового штамма есть сходство с британской и южноафриканской мутациями коронавируса.
Ранее в ВОЗ рассказали о южноафриканском штамме коронавируса.
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В мире , ВОЗ , Дания , Норвегия , США , Великобритания
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