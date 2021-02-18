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Жители Великобритании получат алкоголь из чернобыльских яблок 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Великобритания получит алкоголь из чернобыльских яблок
Фото: Reuters
Ожидается налаживание экспорта алкоголя из яблок, выращенных в чернобыльской зоне, в Великобританию. Об этом стало известно из заявления эксперта по развитию регионального туризма Украины Александра Коваля.

«Чернобыльская яблочная наливка «Атомик» — это супердистиллят, крепкий алкогольный напиток со специфическим вкусом яблок, по-нашему — яблочная палинка», — описал напиток Александр Коваль в своем Facebook.

На Украине организовано производство алкогольной продукции из воды бассейна Юрского горизонта, который располагается в том числе на территории чернобыльской зоны.
Подчеркивается, что готовый продукт во всех смыслах безопасен для потребления. Таким способом украинская промышленность ищет применение сырью из отчужденной зоны. Эксперт также сообщил о появлении интереса к украинской разработке среди западных коллег.
Так, крафтовый самогон «Атомик» в обозримом будущем начнут поставлять на рынок Великобритании. Англичане по достоинству оценили крепкий напиток, пишет Nation News.
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В мире , Александр Коваль , Великобритания
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