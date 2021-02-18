Великобритания получит алкоголь из чернобыльских яблок

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Александра Коваля. Ожидается налаживание экспорта алкоголя из яблок, выращенных в чернобыльской зоне, в Великобританию . Об этом стало известно из заявления эксперта по развитию регионального туризма Украины

«Чернобыльская яблочная наливка «Атомик» — это супердистиллят, крепкий алкогольный напиток со специфическим вкусом яблок, по-нашему — яблочная палинка», — описал напиток Александр Коваль в своем Facebook.

На Украине организовано производство алкогольной продукции из воды бассейна Юрского горизонта, который располагается в том числе на территории чернобыльской зоны.

Подчеркивается, что готовый продукт во всех смыслах безопасен для потребления. Таким способом украинская промышленность ищет применение сырью из отчужденной зоны. Эксперт также сообщил о появлении интереса к украинской разработке среди западных коллег.

Так, крафтовый самогон «Атомик» в обозримом будущем начнут поставлять на рынок Великобритании. Англичане по достоинству оценили крепкий напиток, пишет Nation News.