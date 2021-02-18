Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Генсек ООН предупредил о росте неонацизма и ксенофобии 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Генсек ООН предупредил о росте неонацизма и ксенофобии
Фото: РИА Новости
Мир вступает в новую эпоху, которая характеризуется отходом от принципов рациональности и ростом расизма и нетерпимости, однако мировое сообщество должно предпринять усилия, чтобы не допустимость триумфа этих разрушительных идей. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам специальной встречи Экономического и социального совета ООН по вопросам борьбы с расизмом и неравенством.

"Некоторые наблюдатели пришли к печальному заключению, что наш мир входит в эпоху пост-Просвещения. Ценности Просвещения — главенство разума, терпимость и взаимное уважение — исчезают. На их месте, как мы видим, разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, идеи превосходства белой расы, неонацизм. Расизм — в самом центре этого безумия", — сказал он.

Гутерриш призвал страны мирового сообщества бороться с расизмом и делать это на постоянной основе. "Расизм — это многогранный феномен культуры. Победа над ним требует усилий каждый день и на всех уровнях", — добавил он.
Генсек ООН подчеркнул необходимость бороться с расизмом во всех его проявлениях. "Мы видим проявления расизма и дискриминации в растущем антисемитизме, ненависти к мусульманам, преследовании христианских меньшинств и других формах нетерпимости и ксенофобии, которые проявляются по всему миру", — отметил Гутерриш.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
ТАСС: последние новости
СМИ: в Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса СМИ: в Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса WSJ: в ВОЗ выясняют связь хорьковых барсуков и кроликов с распространением коронавируса WSJ: в ВОЗ выясняют связь хорьковых барсуков и кроликов с распространением коронавируса В ЕК заявили, что разрешение "Спутника V" требует инспекции заводов по его производству В ЕК заявили, что разрешение "Спутника V" требует инспекции заводов по его производству
Комментарии
В мире , Антониу Гутерриш , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
01:21
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
Новости Москвы
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
США Экология
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
00:19
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
Происшествия
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
00:33
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
Политика
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
00:49
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
Общество
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:09
Извержение вулкана Этна попало на видео
В мире
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение