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ВОЗ подтвердила повышенную заразность штамма коронавируса из ЮАР 

Москва24 2 часа назад
ВОЗ подтвердила повышенную заразность штамма коронавируса из ЮАР
Фото: AP Photo/Brian Inganga
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса является более заразным, чем обычная версия. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что аналогичный вывод касается и британской версии COVID-19. По ее словам, распространение инфекции можно взять под контроль при условии соблюдения социального дистанцирования.

"По тяжести течения заболевания и случаям госпитализации мы не видим изменений. В том, что касается эффективности вакцин, то в настоящее время на этот счет проводятся исследования", — заявила специалист.

Ранее в феврале СМИ сообщили о выявлении еще одного штамма коронавируса. Мутацию нашли в Финляндии, причем она содержит в себе элементы "британского" и "южноафриканского" вариантов.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что бояться нового штамма не стоит. Он подчеркнул, что вакцины от COVID-19 уже учитывают потенциальные изменения в геноме инфекции.
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В мире , Сергей Вознесенский , РУДН , ВОЗ
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