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Москва

Выросло число погибших в США в результате небывалых холодов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Количество жертв непогоды из-за аномальных холодов в Соединенных Штатах выросло до 38 человек, сообщают американские СМИ.
Национальная метеослужба прогнозирует низкие температуры, снегопады и дожди на северо-востоке и северо-западе США, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую прессу.
На центральном побережье Мексиканского залива и на юго-востоке могут образоваться торнадо, метеорологи также предупреждают жителей юго-восточных штатов о возможных сильных грозаэ.
Число жителей Техаса без электричества сократилось до 537,8 тыс. человек, В Миссисипи, Луизиане, Орегоне и Кентукки без света сидят порядка 490 тыс. граждан.
Почти 7 млн жителей Техаса рекомендовано кипятить воду перед употреблением, неисправности поставщиков воды затронули порядка 263 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в результате катаклизмов в США погибли 29 человек, большая часть жертв приходится на Техас. Еще Три человека погибли в результате торнадо в Северной Каролине.
Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.
После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения.
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В мире , Видео , РИА Новости , США
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