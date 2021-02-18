Украина запустила сайт о вакцинации против коронавируса 

Министерство здравоохранения Украины запустило сайт о вакцинации против коронавируса в стране. На этом ресурсе есть данные об этапах вакцинации, приоритетных группах, а также препаратах, которые ожидают на Украине.

Этот ресурс сообщает о том, где можно будет сделать прививку, об условиях хранения препаратов, а также о подготовке персонала для вакцинации. На этом же сайте можно будет записаться на вакцинацию.

После начала иммунизации на сайте появится статистика о ходе вакцинации в стране. При этом в Минздраве обещают, что все данные будут обновляться в режиме реального времени. До конца февраля обещают расширить функционал портала и создать мобильную версию.

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал, что после обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая — специализированную информацию для медицинских работников.

По данным сайта, на первом этапе должны вакцинировать 367 тыс. человек.

В ожидании вакцинации

В среду, 17 февраля, Степанов сообщил, что Украина до конца текущей недели ожидает получить первую партию — 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Индии. Поставки вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX начнутся в конце февраля. Киев рассчитывает на конец февраля получить по этой программе 117 тыс. доз.

Во вторник Степанов говорил, что Украина получила от американской компании Pfizer документы для регистрации вакцины от коронавируса и рассмотрит их в ближайшие дни. В тот же день пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины проинформировала, что в Государственный экспертный центр министерства поступили документы на регистрацию вакцины AstraZeneca.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января подписал утвержденный Верховной радой закон, который позволяет регистрировать привезенные в страну вакцины от коронавируса в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов.

Украина получила информацию от международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения о поставках вакцин AstraZeneca в объеме от 2,2 до 3,7 млн доз в первом и втором квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Власти сообщали также о договоре на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Эта компания ранее уже тоже подала документы на регистрацию на Украине. Первые 700 тыс. доз вакцины должны были поступить в феврале, однако поставки, предположительно, перенесены на апрель.